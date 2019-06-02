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06. 02. 2019

Трамп заявил об "экономическом чуде" в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием к Конгрессу О положении страны заявил, что его администрация добилась "стремительного прогресса" в экономике, а а вооруженные силы страны стали самыми мощными в мире

Трансляция обращения ведется на сайте Белого дома.

"После 24 месяцев стремительного прогресса нашей экономике завидует весь мир, наши военные − самые могущественные на земле, и Америка выигрывает день за днем", − отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США сейчас "являются производителем нефти и природного газа номер один в мире".

"Единственное, что может остановить сильную экономику США − "глупые войны, политика или нелепые партизанские расследования", − указал американский лидер.

Он предостерег демократов от участия в подобных расследованиях, призвав Демократическую и Республиканскую партии к сотрудничеству.

"Мы должны осуществлять руководство не как две партии, а как одна нация", − заявил Трамп.

Президент также призвал стороны объединиться для того, чтобы победить противников Америки за границей, в частности, Китай.

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Источник: korrespondent.net

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