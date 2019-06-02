Итоги 05.02: Злоключения Супрун и первый синод ПЦУ

В Киеве состоялось первое заседание Священного Синода

В доме митрополита Епифания на территории Национального заповедника София Киевская проходило первое заседание синода Православной церкви Украины. В нем принимали участие 12 человек.

В ходе заседания предстоятель Православной церкви Украины определил состав Священного Синода. Также было решено, что патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Супрун отстранили от руководства Минздравом

Окружной административный суд города Киева отстранил от выполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

Иск подал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и суд его частично удовлетворил. Отмечается, что решение о временном запрете связано с наличием у Супрун иностранного гражданства, а также с нарушением срока исполнения полномочий и.о. министра, который не может превышать одного месяца.

Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации и вспомнил, чем Супрун запомнилась на этой должности.

Свою поддержку Супрун выразил президент Украины Петр Порошенко, а посольство США в Украине подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией.

В Украине продали с аукциона крупнейший ТРЦ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве.

Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 миллиона гривен.

Мадуро заявил, что президентских выборов в Венесуэле не будет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства.

Он также подчеркнул, что некоторые европейские страны совершили ошибку, признав лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

В Европарламенте приняли резолюцию в отношении России

Комитет по международным делам Европарламента одобрил резолюцию, которая призывает к выборочному взаимодействию с Россией, поддержке санкций против Москвы и отмене строительства Северного потока-2.

Во Франции состоялась всеобщая забастовка

По всей Франции проходили демонстрации, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда. По оценкам организаторов, на улицы Парижа и других городов страны вышли около 300 тысяч человек.

Профсоюзы, левая партия, студенты и антиглобалисты требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net