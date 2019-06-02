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06. 02. 2019

На Донбассе за сутки 12 обстрелов, ранен боец

Сепаратисты за сутки 5 февраля 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военные также сообщают, что стреляли в ответ.

Обстрелы в Донецкой области:

  • Трижды противник стрелял из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Опытное;
  • с автоматических гранатометов - в районе поселка Пески;
  • два раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;
  • с гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

Обстрелы в Луганской области:

  • С минометов калибра 82 мм. - в районе Хутора Вильный;
  • с минометов калибра 82 мм., и автоматических гранатометов - в районе поселка Троицкое;
  • два раза из минометов калибра 82 мм., гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Екатериновка;
  • с минометов калибра 82 мм., - в районе населенного пункта Крымское.

Ранее сообщалось, что за сутки 4 февраля сепаратисты восемь раз открывали огонь. Четыре применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один боец ВСУ погиб, еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net

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