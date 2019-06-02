НАБУ открыло дело против зама Луценко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было открыто 21 января по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело.

Суд обязал бюро внести данные в Единый реестр досудебных расследований 28 декабря. Обстоятельства возможного преступления Столярчука источник не смог сообщить.

НАБУ обязали открыть дело против прокуроров САП

Ранее сообщалось, что ГБР отказалось открыть дело на генпрокурора Юрия Луценко из-за разглашения информации по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net