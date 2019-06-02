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06. 02. 2019

ВВС Германии 30 раз поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой

Дислоцированные в Эстонии немецкие истребители за последние полгода 30 раз поднимались по тревоге, чтобы сопровождать российские самолеты. Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 5 февраля, в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари. 

"Это большое число показывает, что присутствие (немецких солдат - ред.) здесь очень важно", - заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года.

Российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград.

Как сообщалось, ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Су-27. Инцидент произошел 28 ноября 2018 над Балтийским морем. Отмечается, что российские истребители не предоставили полетного плана.

Напомним, в начале ноября командование ВМС США сообщило что российский Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика над Черным морем.

В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным.

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Источник: korrespondent.net

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