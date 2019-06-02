Британия договаривается об отсрочке Brexit - СМИ

Представители правительства Великобритании тайно ведут переговоры относительно отсрочки даты выхода страны из ЕС. Об этом сообщает The Telagraph.

Отмечается, что Brexit планируют отложить на восемь недель - до 24 мая.

По данным издания, министры рассчитывают согласовать этот шаг с ЕС при условии поддержки соглашения об условиях Brexit Палатой общин парламента Великобритании. В таком случае Лондон сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее многократно заявляла, что считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится 29 марта.

В свою очередь в Брюсселе заявляли, что не намерены возвращаться к переговорам по Brexit.

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Источник: korrespondent.net