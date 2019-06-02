Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 10:39
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

Британия договаривается об отсрочке Brexit - СМИ

Представители правительства Великобритании тайно ведут переговоры относительно отсрочки даты выхода страны из ЕС. Об этом сообщает The Telagraph.

Отмечается, что Brexit планируют отложить на восемь недель - до 24 мая.

По данным издания, министры рассчитывают согласовать этот шаг с ЕС при условии поддержки соглашения об условиях Brexit Палатой общин парламента Великобритании. В таком случае Лондон сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее многократно заявляла, что считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится 29 марта.

В свою очередь в Брюсселе заявляли, что не намерены возвращаться к переговорам по Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.