Конфликт в Венесуэле: Ватикан готов стать посредником

Святой престол готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если на это согласятся все стороны конфликта. Об этом во вторник, 5 февраля, заявил Папа Римский Франциск, сообщает AP.

Отмечается, что такое заявление понтифик сделал на борту самолета, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов.

Папа Франциск подтвердил, что получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой помочь возобновить переговоры, но еще не читал его.

Вместе с тем, он напомнил, что ранее дипломатические усилия Ватикана по содействию переговорам между Мадуро и оппозицией закончились безрезультатно.

"Я посмотрю на письмо, посмотрю, что можно сделать. Но предварительные условия состоят в том, что обе стороны просят об этом", - сказал папа журналистам.

Как известно, подавляющее большинство жителей Венесуэлы являются римо-католиками.

Вместе с тем, оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо заявила, что не намерена идти на диалог с Николасом Мадуро.

В свою очередь Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства.

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Источник: korrespondent.net