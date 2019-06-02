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06. 02. 2019

В Новой Зеландии начался масштабный лесной пожар

Лесной пожар на Южном острове Новой Зеландии охватил почти две тысячи гектаров и продолжает разрастаться. Местные власти в среду, 6 февраля заявили об эвакуации жителей из более 100 домов, сообщает Reuters.

"Пожар, начавшийся в долине Пейджин в городе Нельсон во вторник, ночью вдвое увеличился в размере и распространился на площадь в 1870 га", - говорится в материале.

Огонь уже уничтожил несколько зданий, однако информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Эвакуированных людей разместили в центрах гражданской обороны.

Отмечается, что сильные ветры раздувают огонь и пожарным трудно добраться ко всем зонам в лесу.

"По официальной информации, ночью взять огонь под контроль пытались 12 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета. Пожарные утверждают: на то, чтобы потушить огонь, может уйти до четырех дней", - утверждает агентство.

Напомним, в конце января лесные пожары вспыхнули в ЮАР. Ранее сообщалось о лесных пожарах в Калифорнии. Число погибших, по последним данным, достигло 84 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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