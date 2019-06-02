Жена Луценко подала в суд на кандидата в президенты

Народный депутат, жена генпрокурора Юрия Луценко Ирина подала иск на бывшего министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко с требованием возместить 2,5 миллиона гривен моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко. Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

"2,5 миллиона гривен - это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же задаток", – заявила Луценко.

Она добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию.

По ее мнению, армия потеряла свою боеспособность в те времена, когда Гриценко был министром обороны.

Напомним, ранее Гриценко заявил, что Юрий Луценко прятал своего сына на фронте, когда тот служил в зоне АТО. Генпрокурора разозлили такие слова и Луценко поставил ультиматум кандидату в президенты, чтобы он извинился.

Позже Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора Александру, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко и уличает его во лжи.

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Источник: korrespondent.net