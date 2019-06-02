Метро Вашингтона эвакуировали из-за взрыва

В пригородной зоне Вашингтона в районе станции Рослин эвакуировали пассажиров и персонал метро из-за взрыва трансформатора, пожара и задымления подземных помещений, сообщает Укринформ.

По словам очевидцев, под землей произошел взрыв, который почувствовали работники офисных центров и магазинов, расположенных рядом. С вентиляционной шахты, расположенной у проезжей части, некоторое время валил густой дым.

Полиция и пожарные расчеты прибыли сразу на место инцидента, последствия которого были быстро локализованы. Людей со станции и поезда эвакуировали, и через несколько часов правоохранительные органы сообщили, что "для общественной безопасности нет угрозы".

Сообщается также, что инцидент вызвал частичное отключение электроэнергии, впрочем движение поездов было возобновлено вскоре после аварии.

Станция Рослин находится на маршруте сразу трех веток метро.

Some sort of explosion in Rosslyn. Word is a generator exploded? Lynn street is shut down. pic.twitter.com/FrN84gHsYf — Chris Buchheit (@TheBucket015) February 5, 2019

Как сообщалось, на прошлой неделе в метро Харькова вагон сошел с рельсов, никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net