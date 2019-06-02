В декларации нардепа от БПП выявили нарушения

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации народных депутатов от фракции Блок Петра Порошенко Павла Ризаненко и Богдана Дубневича, выводы относительно последнего будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что исправленную декларацию Дубневича за 2016 год и декларации Ризаненко за 2015 и 2016 года призвали проверить правоохранители и общественные активисты.

"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что соответствующий, обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, будет направлено в НАБУ (ст. 366-1 УК).

Также сообщается, что информация, изложенная в обращении относительно деклараций, поданных Ризаненко, не была подтверждена в ходе проверки Национальным агентством.

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело против зама Юрия Луценко. Заместителя генпрокурора Юрия Столярчука подозревают в декларировании недостоверной информации.

НАБУ обязали открыть дело против прокуроров САП

Ранее сообщалось, что ГБР отказалось открыть дело на генпрокурора Юрия Луценко из-за разглашения информации по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net