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06. 02. 2019

На Донбассе ракетой Стугна уничтожили бронемашину - штаб ООС

Украинские военные во вторник, 5 февраля, уничтожили боевую машину сепаратистов. Об этом в соцсети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что под прикрытием минометного огня сепаратисты, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

"Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК Стугна-П по вражескому бронированному объекту и уничтожили его вместе с экипажем. Потери врага составили: боевая бронированная машина, двое убитых и восемь раненых", - сообщили в штабе ООС.

Стугна-П - переносной противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения любых бронированных или малоразмерных целей. Также комплекс эффективен при ведении огня по скрытой в окопах бронетехнике. Ракеты комплекса способны пробить броню толщиной в 800 мм при динамической защите, и до 1200 мм - при обычной. Дальность стрельбы комплекса: 100 - 5000 м.

Ранее на Донбассе испытали системы залпового огня Смерчь.

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Источник: korrespondent.net

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