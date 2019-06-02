В Бердянске возобновили подачу воды

В Бердянске Запорожской области утром среды, 6 февраля, начали подачу воды, сообщает КП Бердянскводоканал.

По их информации, аварийные работы на коллекторе по Мелитопольском шоссе продолжаются. Но канализационные насосные станции включены в 5.30 утра, смонтировано станции временного перекачки. Заполнение водоводов в городе начато в 10.00.

Как сообщалось, в Бердянске 4 февраля произошла новая авария, полгорода осталось без воды.

Напомним, 27 января в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. С 29 января закрыты 12 школ и семь детсадов.

Запорожские правоохранители открыли уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла масштабную аварию на коллекторе.

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Источник: korrespondent.net