На границе с РФ построили 30% Стены - погранслужба

Проект Стена на границе Украины и Россией реализован на 30%. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире 5 канала.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал он.

Вместе с тем, Слободян отметил высокую эффективность проекта в тех местах, где он реализован.

"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - подчеркнул Слободян.

Спикер Госпогранслужбы также сообщил, что сроки реализации проекта постоянно переносятся из-за его финансирования.

"В первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

Напомним, МВД в ноябре прошлого года сообщало о готовности проекта Стена на 47% после визита министра Арсена Авакова на харьковский участок границы.

Проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net