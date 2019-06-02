Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области - СМИ

Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом в среду, 6 февраля, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что 5 февраля было предоставлено заключение по этому законопроекту.

КС признал, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Кировоградская область переименовывается в Кропивницкую.

В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Напомним, в 2018 году Рада приняла постановление о переименовании Кировоградского района одноименной области в Кропивницкий район. А 20 ноября депутаты приняли решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

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Источник: korrespondent.net