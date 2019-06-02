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06. 02. 2019

В Кремле встревожены "репрессиями" против Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возбуждение уголовного дела в Украине в отношении Виктора Медведчука, назвав его "очередной политической репрессией", сообщает ТАСС в среду, 6 февраля.

"Если это произойдет [возбуждение уголовного дела против Медведчука], то это будет просто очередная политическая репрессия", - заявил представитель Кремля.

При этом он заметил, что "идет противоречивая информация - то ли оно [уголовное дело] возбуждено, то ли пока какие-то предварительные юридические действия осуществляются".

"Но в любом случае информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела, конечно, является весьма тревожной", - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело на Медведчука по статьям госизмена и сепаратизм из-за его высказываний на сьезде 29 января.

У Медведчука заявили, что атакой на него хотят сорвать восстановление мира на востоке Украины.

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Источник: korrespondent.net

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