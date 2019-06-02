Украина вышла из координационных органов СНГ

Украина на данный момент работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных в рамках СНГ. Ранее страна завершила процесс выхода из координационных органов содружества. Об этом в среду, 6 февраля, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим, сообщают РИА Новости.
"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ, которые существуют здесь (в Минске - ред.). Поэтому, я думаю, что этот процесс завершен, мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - заявил Кизим журналистам.
По его словам, Киев в настоящее время работает над некоторыми процедурными вопросами, "потихоньку выходит из договоров, поэтому это процесс длительный".
"Что же касается координационных институтов, у нас нет представительства при этих органах, оно закрыто", - добавил посол.
Ранее сообщалось, что Кабмин прекратил действие ряда соглашений с СНГ.
Напомним, 22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из СНГ. В конце августа Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.
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Источник: korrespondent.net
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