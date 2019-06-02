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06. 02. 2019

В Крыму заявили о задержании украинца с патронами

Российские силовики заявляют о задержании на въезде в аннексированный Крым украинца, у которого они якобы обнаружили боеприпасы. Об этом со ссылкой на представителей так называемой "власти" полуострова сообщает в среду, 6 февраля, РИА Новости.

"32 патрона калибра 9 мм изъяли крымские таможенники в пункте пропуска Армянск", - говорится в сообщении.

Указано, что боеприпасы якобы были обнаружены среди личных вещей 30-летнего гражданина Украины.

"Патроны находились на дне дорожной сумки в прозрачном полиэтиленовом пакете. В ходе опроса мужчина сообщил, что патроны в сумку он не клал, и они ему не принадлежат. Откуда появились запрещенные к перемещению товары в его сумке среди его личных вещей, объяснить не смог", - доложили российские силовики.

Сейчас патроны изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом возобновили свою работу.

Также сообщалось, что в Крыму "суд" на 10 лет и 6 месяцев лишил свободы местного жителя Февзи Саганджи за участие в "украинском незаконном вооруженном формировании - батальоне имени Номана Челебиджихана".

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Источник: korrespondent.net

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