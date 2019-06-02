Гройсман ответил на флешмоб о состоянии дорог

Премьер-министр согласен, что пока не все дороги в стране приведены в порядок, но обещает, что с каждым годом таких дорог будет все больше. Об этом он сказал в среду, 6 февраля, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман отметил, что в Украине дороги не ремонтировались десятилетиями. Их изношенность местами составляла 90%. Также по его словам, критика состояния дорог раздается каждый год после зимы.

"Но я просил бы разграничить претензии. Разрушенные дороги какие? Которые не ремонтировались. А восстановленные нами дороги - в нормальном состоянии", - сказал Владимир Гройсман.

Он также отметил, что существует план ремонта дорог и призвал руководства областей их придерживаться.

"Все области имеют четкий план задач, который нужно выполнять, чтобы дороги были лучше. Я понимаю, что пока не все дороги, по которым ездят люди являются качественными. Это правда. Но я точно знаю, что с каждым годом лучших дорог будет все больше. По крайней мере, как премьер-министр, как наша правительственная команда мы это гарантируем, и мы это сделаем", - отметил Гройсман.

Также премьер поблагодарил всех украинцев за терпение и пообещал предоставить приоритет вопросу украинских дорог.

"Спасибо за ваше терпение, я понимаю, что неприятно ездить по дорогам, которые разбиты, но хочу, чтобы вы знали, что каждый день для нас это является важным приоритетом, и мы наведем в этом вопросе порядок", - добавил Гройсман.

Таким образом он ответил на троллинг, который устроили пользователи социальных сетей из-за состояния трасс в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили новый флешмоб "Гройсман, где дороги?". Фото и видео состояния трасс выкладывают как обычные водители, так нардепы и кандидаты в президенты.

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Источник: korrespondent.net