США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Трансляция велась на сайте Пентагона.

Пуск учебной ракеты без боезаряда был произведен с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (09:01 среды по Киеву).

Напомним, минувшим летом ВВС США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как заявили тогда представители ВВС США, во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении. По данным военных, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.

Второй запуск оказался успешным и состоялся в ноябре.

Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

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Источник: korrespondent.net