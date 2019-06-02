Януковича привезли на пресс-конференцию на авто с мигалками

Бывший президент Украины Виктор Янукович приехал в офис информационного агентства Россия сегодня на автомобиле с мигалками, сообщают российские СМИ.
На територию агентства заехали Mercedes и BMW представительского класса. Экс-глава Украины вышел из первого авто.
"Экс-президент Украины выглядит подтянуто, на нем светлый галстук с темным костюмом. Выйдя из машины, Янукович почти сразу направился в пресс-центр”, - сообщает 360tv.
Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция
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Источник: korrespondent.net
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