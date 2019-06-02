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06. 02. 2019

Януковича привезли на пресс-конференцию на авто с мигалками

Бывший президент Украины Виктор Янукович приехал в офис информационного агентства Россия сегодня на автомобиле с мигалками, сообщают российские СМИ.

На територию агентства заехали Mercedes и BMW представительского класса. Экс-глава Украины вышел из первого авто.

"Экс-президент Украины выглядит подтянуто, на нем светлый галстук с темным костюмом. Выйдя из машины, Янукович почти сразу направился в пресс-центр”, - сообщает 360tv.

Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

 360tv
 
Напомним, что 24 января Оболонский райсуд Киева признал виновным Януковича по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. 
 
Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что пресс-конференция будет посвящена именно решению суда. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".
 
 

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Источник: korrespondent.net

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