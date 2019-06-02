Янукович прокомментировал приговор о госизмене

Бывший президент Виктор Янукович считает приговор Оболонского суда Киева незаконным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в среду, 6 февраля.

"Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушение КПК и все построено на лжи и ненависти", - сказал экс-президент.

Также он заявил, что только недавно вернулся в Россию после лечения. "Я буквально несколько дней как вернулся в Россию, вы знаете, после лечения", - сказал Янукович.

В то же время он не уточнил, куда именно ездил на лечение

Как сообщалось, 24 января суд признал виновным по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

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Источник: korrespondent.net