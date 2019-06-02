Сепаратисты заявили об уничтожении беспилотника ВСУ под Донецком

В самопровозглашенной "ДНР" заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских военных на окраине Донецка. Об этом со ссылкой на данные сепаратистов сообщает в среду, 6 февраля, РИА Новости.

"За прошедшие сутки уничтожен один беспилотный летательный аппарат противника в районе населенного пункта Старомихайловка (на окраине Донецка - ред)", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января сепаратисты "ДНР" также заявляли, что сбили беспилотник украинских военных, который якобы вел разведку под Донецком.

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Источник: korrespondent.net