Македония подписала с НАТО протокол о вступлении в альянс

Представитель Македонии и послы 29 государств НАТО подписали в среду, 6 февраля, протокол о вступлении этой страны в организацию. Подписание документа состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова, сообщает ТАСС.

Указано, что теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в 2019 году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.

Столтенберг, открывая торжественную церемонию подписания, приветствовал решение Македонии изменить название для урегулирования конфликта с Грецией, "что способствовало региональной безопасности", а также приверженность Скопье "демократии и пути реформ".

"Для нас НАТО - это семья, которая обещает безопасность, которая стремится сделать мир лучшим местом, которая обеспечивает свободы и демократические ценности", - отметил в свою очередь Димитров.

Известно, что НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о принятии в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, который длился 27 лет - с момента его появления вместе с другими балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония выдвинет территориальные претензии на греческую область Македония.

Напомним, Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было заключено 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января.

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Источник: korrespondent.net