В Минагрополитики сменился руководитель

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк был уволен решением Кабмина. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Интерфакс Украина.

Вместо Мартынюка на эту должность была назначена заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили исполняющей обязанности министра Трофимцеву", - сказал в комментарии вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства.

Напомним, 22 ноября 2018 года Рада отправила в отставку главу Минагрополитики Тараса Кутового. Как сообщалось, еще 23 мая 2017 года Кутовой заявил, что написал заявление об отставке. Он вернулся к работе министра спустя почти год после отпусков, в апреле 2018 года.

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Источник: korrespondent.net