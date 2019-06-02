Под Киевом мужчина с гранатой угрожал взорвать дворника

В Киевской области в городе Боярка 25-летний житель боевой гранатой угрожал взорвать дворника, сообщает полиция области на своей странице в Facebook.

Полиция изъяла у него гранату РГД-5 и почти 10 грамм амфетамина.

"Как пояснил молодой человек, гранату он нашел в городе, адреса не помнит. А наркотики хранил для собственного потребления", - сообщили правоохранители.

Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали сепаратиста с арсеналом гранат. А в Киеве пьяный мужчина пытался продать гранаты.

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Источник: korrespondent.net