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06. 02. 2019

Франция ужесточила закон о протестах

Национальная ассамблея Франции во вторник, 5 февраля, приняла противоречивый законопроект, направленный на подавление насильственных акций протеста в связи с демонстрациями "желтых жилетов". Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что закон позволит административным, а не судебным органам вводить запрет на протесты против определенных лиц, которых они считают серьезной угрозой общественному порядку.

Нарушителям грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 7500 евро.

Правозащитники, а также члены партии Эммануэля Макрона раскритиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста.

За законопроект проголосовали 387 голосами "за" и 92 "против".

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

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Источник: korrespondent.net

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