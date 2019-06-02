Долой социализм, войны, мигрантов. Послание Трампа

Президент США Дональд Трамп вечером 5 февраля выступил с ежегодным обращением к Конгрессу под названием О положении страны.

Полтора часа он рассказаывал о "беспрецедентном расцвете" американской экономики, угрозах нелегальной иммиграции, выходе из Сирии и Афганистана, нарушениях Россией ракетного договора, о Северной Корее.

Однако ведущие СМИ пишут, что Трамп 26 раз исказил факты или сделал ложное заявление и только 11 утверждений оказались "правдивыми". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Выход из ДРСМД

Трамп назвал вынужденным выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности. Он заявил, что Америка увеличит расходы на создание новых ракет, если Вашингтону и Москве не удастся заключить другое соглашение.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций", сказал президент.

Старт ядерной гонки. США и Россия выходят из ДРСМД

Трамп заявил, что Россия неоднократно нарушала ДРСМД, а США всегда следовали по пути выполнения обязательств, предписанных соглашением.

Он подчеркнул, что США направили все усилия на создание новой системы противоракетной обороны.

"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США. В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", - заявил он.

Выход из Сирии и Афганистана

Трамп заявил, что великие державы не могут вести бесконечные войны, и поэтому США выводят войска из Сирии и намерены уменьшить военное присутствие в Афганистане.

"Наши мужественные войска воюют на Среднем Востоке в течение почти 19 лет. В Афганистане и Ираке около семи тысяч американских героев отдали свои жизни. Более 52 тысяч американцев получили тяжелые ранения. Мы потратили более семи триллионов долларов на ведение войн на Среднем Востоке", - отметил Трамп.

Термоядерное оружие и робокорабли. Новые силы США

Он сказал, что освободил практически все территории, завоеванные "Исламским государством", поэтому пришло время американским солдатам вернуться домой.

"Я также активизировал наши переговоры, чтобы добиться, если возможно, политического урегулирования в Афганистане... Моя администрация проводит конструктивные переговоры с рядом афганских групп, в том числе с Талибаном. Когда мы начнем добиваться прогресса в этих переговорах, мы будем способны уменьшить присутствие наших войск и сосредоточиться на противодействии терроризму", - сказал он.

Экономическое чудо США

Трамп заявил, что его администрация за два года запустила беспрецедентный экономический бум.

"Ничего подобного не было. Мы создали 5,3 миллиона новых рабочих мест и - что важно - добавили 600 тысяч новых рабочих мест в производстве. Это то, что почти все считали невозможным. Но дело в том, что мы только начинаем", - сказал он.

Зарплаты растут быстрейшими темпами за десятилетия, пять миллионов американцев перестали пользоваться талонами на продукты, заявил президент.

Javelin Киеву, два шатдауна. Итоги экватора Трампа

Трамп выступил в Конгрессе / Getty

"Экономика США растет почти в два раза быстрее, чем тогда, когда я вступил в должность, и мы явно считаемся самой горячей экономикой во всем мире. Безработица сегодня на самом низком уровне за полвека с лишним. Безработица среди афроамериканцев, испаноязычных американцев и азиатов-американцев достигла исторического минимума", - рассказал он.

Трамп заявил, что в США происходит экономическое чудо, и единственное, что может ее остановить, "это глупые войны, политические интриги, а также нелепые и пристрастные расследования".

Долой социализм

Трамп заявил, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле своим "социалистическим государством" сделал из богатой страны обнищавшую.

При этом он уточнил, что "многие американцы" обеспокоены "попытками вернуть социализм в США".

Катастрофа. США губят нефтяной экспорт Венесуэлы

"Америка никогда не будет социалистическим государством. Мы рождены свободными, и мы останемся свободными", - заявил Трамп.

Стена на границе с Мексикой

Американский президент призвал республиканцев и демократов объединить усилия для противодействия "назревшему общенациональному кризису" и укрепить "очень опасную южную границу".

"Конгрессу пора показать всему миру, что Америка полна решимости покончить с нелегальной иммиграцией и лишить работы безжалостных контрабандистов, картели, наркоторговцев и торговцев людьми", - сказал Трамп.

В космосе и на Аляске. Как Трамп усиливает ПРО США

Он отметил, что это будет стратегически важный барьер, через который можно видеть ту сторону. Американский президент подчеркнул, что стена будет построена из стали, а не из бетона.

"Моя администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на нашей южной границе. Оно включает в себя планы создания нового физического барьера или стены. Я добьюсь, чтобы она была построена", - сказал глава Белого дома.

Встреча с Ким Чен Ыном

Трамп подтвердил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в конце февраля.

"Многое еще предстоит сделать, но мои отношения с Ким Чен Ыном хорошие. Председатель Ким и я снова встретимся 27 и 28 февраля во Вьетнаме", - сказал он.

Правдивость заявлений Трампа

Ведущие газеты и телеканалы США выяснили, что в ходе обращения Трамп сделал не менее 26 ложных заявлений или исказил факты. Лишь 11 из утверждений президента были признаны "правдивыми".

Так, газета New York Times пишет, что утверждение о расцвете экономики неверно, поскольку рост американской экономики замедлился в четвертом квартале 2018 года и продолжил замедляться в первом месяце текущего года.

Также издание отмечает, что Трамп создал не больше рабочих мест, чем Барак Обама в первые два года своего правления.

Слова о "новом огромном караване мигрантов" газета назвала преувеличением, поскольку очередной караван действительно направляется на север из стран Центральной Америки, но "многие его участники заявили, что планируют остаться в Мексике", и лишь некоторые по-прежнему хотят пересечь границу с США.

Правдивыми же, в частности, признали заявления о том, что у рабочих зарплата растет быстрее, чем у работников сферы услуг, и что территория Сирии практически освобождена от террористов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net