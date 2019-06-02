ЕСПЧ отменил слушания в деле Украины против России

Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный срок публичные слушания по "крымской" жалобе Украины против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщает в среду, 6 февраля, Европейская правда.

При этом причины такого решения в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о самом факте переноса.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", - заявили в судебной инстанции.

Там также отказались назвать предполагаемую дату заседания.

По информации издания, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. По данным собеседников, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

Кроме того, об отложении заседания сообщает и официальный сайт ЕСПЧ.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы РФ.

Ранее Киев обратился в ЕСПЧ из-за захвата моряков в Азове.

Вскоре Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам.

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Источник: korrespondent.net