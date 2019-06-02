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06. 02. 2019

Почти 180 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше

В Польше вид на жительство уже есть у 179 тысяч граждан Украины. Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает в среду, 6 февраля, PAP.

По его словам, в 2018 году число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек, что на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году.

В частности, указано, что в группе иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше наибольший рост произошел среди граждан Украины - почти 34 тыс. человек (до 179 тысяч), Беларуси - на 4,7 тыс. (до 20 тыс. человек), Индии - на 1,9 тыс. (до 8,8 тыс.), а также граждан Грузии - на 1,3 тыс. (до 2,9 тыс.).

При этом больше всего (почти на 36 тысяч) возросло количество видов на временное пребывание (максимально до трех лет), а также на постоянное пребывание (на 9 тысяч).

Известно, что наиболее частым основанием пребывания иностранцев в Польше является работа. В прошлом году это было основание для рассмотрения 73% дел. Кроме того, 12% заявителей хотели остаться в Польше по семейным соображениям, а 10% - в связи с учебой.

Напомним, в 2018 году почти 47 тысячам граждан Украины было отказано во въезде в Польшу.

Ранее Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью.

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Источник: korrespondent.net

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