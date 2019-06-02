В ООН обратились к Порошенко из-за законопроекта об адвокатуре

Специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян направил письмо президенту Украины Петру Порошенко относительно инициированного им законопроекта об адвокатуре. Текст письма опубликован на сайте организации.

В ООН считают, что законопроект включает ряд положений, которые могут поставить под угрозу свободное и независимое осуществление юридической профессии и способность национальной ассоциации адвокатов защищать интересы своих членов и независимость адвокатской профессии в целом.

Замечания спецдокладчика ООН, в частности, касаются таких разделов законопроекта, как доступ к профессии, дисциплинарные производства, требования к несовместимости и независимость профессиональной организации адвокатов.

В связи с этим спецдокладчик рекомендует "пересмотреть законопроект Об адвокатуре и адвокатской деятельности с целью обеспечения соответствия существующим международным стандартам прав человека, касающихся независимости адвокатской профессии".

Рекомендации Гарсия-Саяна содержат четыре пункта и отдельный комментарий о порядке разработки изменений в законопроект.

"Я также хотел бы порекомендовать, чтобы рассмотрение изменений проводилось в тесной консультации с практикующими юристами и их профессиональными организациями, чтобы обеспечить, чтобы их законные ожидания и беспокойства были учтены и отражены в тексте закона", - говорится в письме.

Спецдокладчик также отметил, что ограниченное участие национальной ассоциации адвокатов в разработке законопроекта и беспокойство представителей адвокатуры по вопросам, связанным с доступом к адвокатской профессии и дисциплинарным производством, может считаться нарушением независимости адвокатской ассоциации.

Как утверждается, лишь несколько представителей национальной ассоциации адвокатов имели право участвовать в консультативном процессе, в результате чего их взгляды не были учтены при подготовке проекта.

Кроме того, создается впечатление, что окончательный проект был обнародован Администрацией Президента, не предоставляя национальной ассоциации адвокатов какой-либо возможности прокомментировать его содержание.

"Отсутствие надлежащей консультации с адвокатами во время законотворческого процесса является источником беспокойства", - говорится в письме.

Напомним, ранее Совет адвокатов заявлял о манипуляциях с законопроектом №9055, а также обвинял Ассоциацию юристов Украины, "которая не представляет интересы адвокатского сообщества", в лоббировании принятия этого документа Верховной Радой.

До этого адвокаты запустили флешмоб против президентского законопроекта Об адвокатуре.

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Источник: korrespondent.net