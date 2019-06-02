Военную помощь США украли из воинской части на Львовщине

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту хищения семи тепловизионных прицелов и восеми приборов ночного видения, переданных США, стоимостью 4,5 млн гривен из воинской части во Львовской области. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что в ноябре 2018 года из одной из воинских частей неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения.

Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

Проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий год на эти цели было выделено $200 млн.

Источник: korrespondent.net