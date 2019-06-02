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06. 02. 2019

Янукович: Могу выезжать в любую страну мира

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что может свободно путешествовать по миру. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Москве в среду, 6 февраля.

"Я свободно передвигаюсь по территории России, более того, я не нахожусь ни в каких банках данных Интерпола, и могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал Янукович.

Ранее Янукович заявил о предательстве со стороны Европы, а также прокомментировал приговор о госизмене.

Напомним, 24 января суд признал виновным по делу о госизмене Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

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Источник: korrespondent.net

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