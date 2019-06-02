Янукович готов переговорить с Путиным по обмену пленными

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве в среду, 6 февраля, заявил, что готов в качестве посредника переговорить с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обмена удерживаемых лиц в Донбассе.

"Я готов проявить инициативу. Если меня слышит Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, то я готов инициировать этот вопрос. При необходимости я готов переговорить с Путиным, если будет такая инициатива с украинской стороны, я готов обсудить это предложение".

При этом Янукович подчеркнул, что речь идет об "обмене "всех на всех" и за один раз. "Это не рынок, - заявил он. - Вопрос один [к Порошенко]: готов "всех на всех?"

Янукович также призвал Порошенко к выполнению минских соглашений. "Пора прекратить болтать языками и начать их выполнять. Для этого есть все условия, нужна лишь политическая воля", - сказал экс-президент.

Кроме того, он призвал Порошенко сесть за стол переговоров с жителями Донбасса для прекращения конфликта.

Отметим, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма ранее заявлял, что до президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

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Источник: korrespondent.net