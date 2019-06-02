В России успешно испытали реактор аппарата Посейдон – СМИ

В России прошли подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата Посейдон. Они подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ в среду, 6 февраля.
"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч", – сказал собеседник агентства.
При этом официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Среди них он указал подводный беспилотный аппарат Посейдон с ядерной энергетической установкой. Утверждалось, что этот дрон может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами и будет способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее. Аппарат якобы имеет межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.
Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео за 2011 год.
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Источник: korrespondent.net
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