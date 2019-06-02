"Кинули, как лоха". О чем говорил Янукович

Виктор Янукович после своего побега в Россию собрал уже 5 пресс-конференцию. В этот раз он говорил преимущественно о выборах в Украине. Хотя еще совсем недавно его заочно приговорили в Украине к 13 годам тюрьмы. Свой приговор Янукович назвал политическим, а то, что действующая украинская власть не сможет честно выиграть выборы, повторил, наверное, с десяток раз.

Корреспондент.net собрал главные тезисы Януковича.

О приговоре

"Приговор не имеет ничего общего с законом – сплошные нарушения криминально- процессуального кодекса, все построено на лжи и на ненависти".

"Народ, когда проводили интерактивный опрос, народ – в среднем около 90% – сказал, что не верит в этот суд, что это политический заказ. Ну, приговор был – всем понятно – написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентным".

О предательстве

Янукович заявил, что подписанты соглашения 2014 года об урегулировании кризиса в Украине не отвечают на его письма и до сих пор несут ответственность за его невыполнение.

"Как это можно назвать? Меня обманули? Изменили? Или как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, "меня кинули как лоха"? Как?".

"Я хотел бы, чтобы мне публично ответили. Почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь с пресс-конференции и пишу им письма, я до сих пор не получил ответ от этих стран".

О Порошенко

"Я Петра Порошенко знаю очень давно или хорошо… Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. У него на первом месте личная выгода и деньги – и он все готов на это променять. Поэтому методы, которыми он пользуется, очень изощренны".

"Отличительная черта – вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело – он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта".

"У президента Порошенко никаких шансов нет честно победить на выборах. Какие будут задействованы схемы, как это будет работать – мы сейчас не знаем".

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О пленных

"Если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех". Один раз. Не делить там, кто больше поменяет, кто меньше. Это не рынок".

"Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение".

Вот только Янукович, наверное, забил или не знал, что именно украинская сторона уже неоднократно предлагала России обменять пленных по принципу “всех на всех”.

О Медведчуке

Янукович заявил, что на кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука в Украине готовится покушение.

“У меня прошла такая информация, я слышал о том, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только относительно Медведчука, а может и по другим, может, и по мне".

"Он (Медведчук) имеет свою точку зрения на все вопросы, и он ее озвучивает. Когда я был президентом, я не всегда был согласен с ним, но я же не давал указания заткнуть ему рот".

По словам Януковича, в Украине спецслужбы "сращиваются" с радикальными группами.

О своей жизни

Янукович заявил, что живет в Ростове, где кроме него много еще украинцев. И может свободно передвигаться не только по России, но и по всему миру.

"Я выхожу иногда прогуляться по улице, и как будто я иду в Донецке: "здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте". Это Ростов сегодня. Реально, куда ни глянь – там украинцы в Ростове".

Также Янукович рассказал о своей травме, которую получил во время игры в теннис.

"Если все будет хорошо – может быть, месячишка, может, полтора – и я буду на корте. А случилось все очень просто: утром, когда пришел на корт, не было там еще посетителей, мы были первыми … пораньше пришел, отстучал, поиграл, подвигался, попрыгал, попотел и все. А вот ранним утром был проливной дождь, было открыто окно (в крытом корте), водичка залетела на корт и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал".

Источник: korrespondent.net