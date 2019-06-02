Житель одного из сел Полонского района нашел в кустах три полиэтиленовых мешка с гранатами. Об этом сообщает управление Нацполиции в Хмельницкой области в среду, 6 февраля.

"В ходе обследования места происшествия полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук", – говорится в сообщении.

Взрывотехники осмотрели находку и направили ее на детальное исследование в областной научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.

Полиция устанавливает происхождение опасных предметов и их владельца. По факту события открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области нашли три мешка с гранатами

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

Также сообщалось, что во Львове полицейские задержали местного жителя, который продавал гранатомет. Он оценил РПГ-22 в 15 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net