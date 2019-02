В Стамбуле обрушилась многоэтажка: есть жертвы

В турецком городе Стамбул обрушился восьмиэтажный жилой дом, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает NTV.

Указано, что на месте работают спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Также начался разбор завалов.

По предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей. Не исключено, что под обломками могут оставаться люди.

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.

Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp