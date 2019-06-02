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06. 02. 2019

В Стамбуле обрушилась многоэтажка: есть жертвы

В турецком городе Стамбул обрушился восьмиэтажный жилой дом, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает NTV.

Указано, что на месте работают спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Также начался разбор завалов.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле обрушилась многоэтажка: есть жертвы

По предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей. Не исключено, что под обломками могут оставаться люди.

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.
Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp

— News_Executive (@News_Executive) 6 лютого 2019 р.

Причина обрушения многоэтажки до сих пор остается неизвестной. Телеканал отмечает, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее в сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.

Также сообщалось, что в результате обрушения стены отеля Альгамбра в Перу погибли 15 человек.

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Источник: korrespondent.net

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