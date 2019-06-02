В ГПУ сообщили, что Интерпол больше не разыскивает Януковича

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Интерпол снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом она сказала в комментарии Укринформу в среду, 6 февраля.

По ее словам, Януковича больше нет в базах, "поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование".

Напомним, на пресс-конференции 6 февраля Янукович заявил, что может свободно путешествовать по миру, и что его нет в баззах данных Интерпола.

Луценко уверяет, что Януковича ищет Интерпол

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Источник: korrespondent.net