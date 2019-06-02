В Венесуэле во время учений упал военный вертолет

На западе Венесуэлы потерпел крушение военный вертолет, пятеро военных пострадали. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Venezuela al Dia.

Инцидент произошел в штате Кохедес во время отработки учений "по отражению вооруженной агрессии Соединенных Штатов". Причины аварии не называются.

У находившихся в вертолете военных были диагностированы множественные черепно-мозговые травмы, а также повреждения грудной клетки и живота. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас жизням военных ничего не угрожает.

Представители вооруженных сил Венесуэлы пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы заблокировали доставку гуманитарной помощи.

Напомним, Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США Венесуэлу.

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Источник: korrespondent.net