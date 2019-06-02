Гройсман: 14 февраля можно заниматься любовью без документов

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 6 февраля, призвал украинцев заниматься любовью, а "о документах позаботится Минюст".

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что в Украине планируют ввести электронную услугу Е-малятко, благодаря которой семьи с новорожденными смогут оформить документы на малыша, денежную помощь, другие документы в режиме онлайн.

"Дети – это самое дорогое, что у нас есть, поэтому нужно всегда в них инвестировать самое лучшее. Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст", - добавил глава правительства Владимир Гройсман.

Также Петренко напомнил, что 14 февраля органы регистрации браков в Киеве будут работать до 24:00, и можно будет пользоваться услугой "брак за сутки".

На что премьер ответил, что "14 февраля можно будет заниматься любовью без документов".

Напомним, 11 января у Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны урегулировать вопрос сексуального согласия. В Сети бурно отреагировали на это нововведение, назвав изменения "Законом о сексе".

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Источник: korrespondent.net