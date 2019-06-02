Против "желтых жилетов". Франция ужесточает законы

Национальное собрание Франции одобрило меры, призванные ужесточить режим контроля за акциями протеста в ответ на демонстрации "желтых жилетов", не утихающие с ноября и сопровождающиеся погромами.

Власти говорят, что этот законопроект направлен против хулиганов и погромщиками, однако некоторые депутаты считают, что он нарушает права французов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Запрет на протест

5 января нижняя палата парламента Франции приняла антихулиганский закон. Его поддержали 387 депутатов, против выступили 92. В начале марта инициатива будет вынесена на обсуждение в сенате.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявляет, что закон должен отделить мирных протестующих от хулиганов и погромщиков, которые угрожают жизням полицейских и простых людей.

Главное нововведение - это наделение префектов (глав департаментов) правом на месяц запрещать участвовать в протестах тем лицам, которые были замечены за хулиганскими дейстиями. К примеру, тем, кто уже проявил насилие на прошлых протестных акциях. Ранее подобный запрет мог вынести только суд.

Кроме того, ужесточается наказание за сокрытие лица, которое раньше считалось только административным нарушением и каралось штрафами. После вступления закона за полное или частичное чокрытие своего лица грозит ло года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа.

Протестующие, которые прикрывают лицо капюшонами или другими предметами одежды, могут быть задержаны для объяснения причин сокрытия лица.

Также в тексте "антихулиганского закона" говорится, что хклиганы должны будут покрыть причененный ущерб, если их вина будет доказана. Сейчас же эти средства выделяются из государственного бюджета.

Закон нарушает права

Противники инициативы критикуют ее за нарушение гражданских прав, в частности права на свободу собраний.

Представитель правящей президентской партии Вперед, Республика! Матье Орфелен заявил, что право префектов запрещать гражданам митинговать нарушает фундаментальные права французов.

Он опасается, что этот закон может использоваться в политических целях. С ним согласна соратница Соня Крими.

Критично к закону также относятся некоторые депутаты из объединения Центристы, а также Социалистическая партия и Непокоренная Франция.

Наблюдатели связывают законопроект с протестами движения "желтых жилетов".

"Желтые жилеты" не утихают

Протесты вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, который бы привел к росту цен на бензин и дизель, а также требовали повышения минимальной зарплаты.

Правительство в итоге утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок. Однако демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и лично президента Эмманюэля Макрона.

Протесты "желтых жилетов" традиционно проходили по субботам. Однако они вышли также во вторник 5 февраля, чтобы присоединиться к демонстрациям, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда. До этого "жилеты" избегали акций профсоюзов.

Cмотрите фотогалерею: Против "желтых жилетов". Франция ужесточает законы

На улицы Парижа и других городов вышли в общей сложности около 300 тысяч человек. В столице в акции приняли участие, по данным полиции, 18 тысяч человек.

К акции присоединились многие профсоюзы, левая партия Непокоренная Франция, а также студенты и сторонники антиглобалисткого объединения Attac. Они требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения, в частности возвращения налога на собственность, который был отменен Макроном.

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Источник: korrespondent.net