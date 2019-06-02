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06. 02. 2019

Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 150

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек. Об этом в среду, 6 февраля, пишет Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс.

Ранее сообщалось о 142 погибших.

Также сообщается, что число пропавших без вести составляет 182 человека.

Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 

Власти штата объявили в регионе трехдневный траур.

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Источник: korrespondent.net

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