Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 150

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек. Об этом в среду, 6 февраля, пишет Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс.
Ранее сообщалось о 142 погибших.
Также сообщается, что число пропавших без вести составляет 182 человека.
Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.
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Источник: korrespondent.net
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