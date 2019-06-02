Луценко засчитал к Небесной сотни погибших на Майдане силовиков

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отнес к Небесной сотни застреленных во время Революции достоинства на Майдане правоохранителей. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает УНИАН.

В частности, указано, что соответствующее заявление генпрокурор сделал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, установивших связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, так как среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал Луценко, который тогда считался одним из лидеров Евромайдана.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане.

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Источник: korrespondent.net