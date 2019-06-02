Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 19:58
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

Луценко засчитал к Небесной сотни погибших на Майдане силовиков

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отнес к Небесной сотни застреленных во время Революции достоинства на Майдане правоохранителей. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает УНИАН.

В частности, указано, что соответствующее заявление генпрокурор сделал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, установивших связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, так как среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал Луценко, который тогда считался одним из лидеров Евромайдана.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.