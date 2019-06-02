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06. 02. 2019

Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на €255 тысяч

Правительство Литвы утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба литовского Минобороны.

В частности, в ведомстве объяснили, что речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украины в укреплении ее оборонительных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Известно, что Литва ранее уже оказывала украинской армии материальную поддержку и элементы оружия.

Напомним, в декабре 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна увеличит военную и гуманитарную поддержку Украины.

Также сообщалось, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 17%.

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Источник: korrespondent.net

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