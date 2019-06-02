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06. 02. 2019

Пограничники тренировались отражать атаку с Азовского моря

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки при участии кораблей Морской охраны, ВМС, артиллерии и авиации. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, украинские морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями операции объединенных сил отработали в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.

"По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы", - сообщили в пресс-службе.

В ходе проведения учебной операции под руководством командующего объединенных сил Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники тренировались отражать атаку с Азовского моря

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Источник: korrespondent.net

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