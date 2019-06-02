НАБУ и САП открыли дело в отношении нардепа Рыбалки

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) по факту возможного совершения государственной измены. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, пишет Интерфакс в среду, 6 февраля.

Так, отвечая на вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против Рыбалко за госизмену, Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".

Напомним, в 2017 году СМИ сообщали, что ведущая компания семейного бизнеса Рыбалки через сеть офшорных компаний ведет снэковый бизнес в России и владеет заводом в Липецке по производству снэков и орешков. Руководство корпорации S.Group, куда входит ООО Снэк Экспорт, заявило, что не владеет имуществом, корпоративными правами и не имеет никакого отношения к активам на территории РФ.

Ранее стало известно, что ГПУ завела уголовное дело о возможной государственной измене главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Экс-министрам обороны грозят статьей о госизмене

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Источник: korrespondent.net