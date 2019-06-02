Из частного зоопарка на Донбассе забрали пять медведей

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды в сопровождении сотрудников полиции и зоозащитников забрали из частного зверинца Парк Покровского периода пять последних медведей, которые содержались в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины в среду, 6 февраля.

Отмечается, что ранее ветеринарные врачи неоднократно осматривали животных и подтверждали, что их содержат в условиях, которые несут угрозы для их жизни.

Решение о наложении ареста на этих животных было принято 5 февраля Красноармейским межрайонным судом Донецкой области.

В Госэкоинспекции отметили, что 1 февраля неизвестные лица не позволили экологическим инспекторам, ветеринарам и зоозащитникам зайти на территорию зверинца для осуществления проверки. Это стало основанием для обращения в полицию, которая в свою очередь в рамках уголовного производства по факту жестокого обращения с животными в частном зверинце обратились в суд с ходатайством о наложении на них ареста.

Красноармейский районный суд в Донецкой области поддержал ходатайство полиции и принял решение арестовать и изъять медведей, оставались в частном зоопарке.

"Всего из зверинца в Покровске изъято 11 медведей и пять львов. Животных перевезли в места временного пребывания", – говорится в сообщении.

По информации зоозащитников, в этом зоопарке животные содержались в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях.

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Ранее сообщалось, что из частного зверинца в Покровске забрали изможденного льва. Его отвезли в реабилитационный центр для крупных хищных животных в Васильевку Запорожской области.

Также стало известно, что в Житомире обнаружили раненую рысь. Ветеринары пришли к выводу, что она долгое время содержалась в домашних условиях и ей будет трудно приспособиться к существованию в природных условиях. Рысь перевезли в Ровенский зоопарк.

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Источник: korrespondent.net