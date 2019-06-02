На Буковине столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы

В Черновицкой области в селе Редковцы произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина, количество пострадавших устанавливается. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 6 февраля.

"Сегодня, в 18:22 в полицию поступило сообщение, что в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского Mercedes-Benz Vario сообщением Черновцы-Топоривци. В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о госпитализации других участников аварии.

"Работники сектора реагирования патрульной полиции обеспечивают отвод транспорта. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и лица пострадавших", – добавили в полиции.

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Накануне на подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet. В этой аварии погибли шесть человек и еще трое пострадали.

Ранее под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач. Кабина грузовика была полностью смята. Его водителю удалось выбраться лишь с помощью военных.

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Источник: korrespondent.net