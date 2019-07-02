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07. 02. 2019

Трамп выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка


Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мальпас может стать президентом Всемирного банка. Его кандидатуру выдвинул американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters в среду, 6 февраля.
 
Мальпас является сторонником Трампа. Он обещает проводить нацеленные на рост реформы во Всемирном банке.
 
Эксперты считают чиновника идеальным кандидатом с точки зрения баланса политической и финансовой части карьерного резюме, а также лояльности к нынешнему американскому руководству.

Примечательно, но во время работы Мальпаса в инвестбанке Bear Stearns финучреждение потерпело крах во время финансового кризиса 2008 года.
 
Напомним, в январе стало известно, что президент Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку 1 февраля.

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Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

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Источник: korrespondent.net

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