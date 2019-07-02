Трамп выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мальпас может стать президентом Всемирного банка. Его кандидатуру выдвинул американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters в среду, 6 февраля.
Примечательно, но во время работы Мальпаса в инвестбанке Bear Stearns финучреждение потерпело крах во время финансового кризиса 2008 года.
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Источник: korrespondent.net
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